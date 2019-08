Bach, Through a British Lens

Pianist Joathan Plowright performs transcriptions of Bach's music by Vaughan Williams, Bax, Ireland, and other iconic British composers, and Ton Koopman conducts the Cantata No. 116 on The Bach Hour.

On the program:

Brandenburg Concerto No. 2, BWV 1047 - Friedemann Immer, trumpet; Christopher Krueger, recorder; Marc Schachman, oboe; Daniel Stepner, violin; Boston Baroque; Martin Pearlman, conductor

Andante from Brandenburg Concerto No. 2, BWV 1047 (trans. Eugene Goossens) - Jonathan Plowright, piano

Cantata BWV 116 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (translation) - Sibylla Rubens, soprano; Annette Markert, alto; Christoph Prégardien, tenor; Klaus Mertens, bass; Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Ton Koopman, conductor

Fantasia in G, BWV 572 (trans. Arnold Bax) - Jonathan Plowright, piano

Herzlich tut mich verlangen, BWV 727 (trans. William Walton) - Jonathan Plowright, piano

Meine Seele erhebt den Herrn, BWV 648 (trans. John Ireland) - Jonathan Plowright, piano

Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 605 (trans. Constant Lambert) - Jonathan Plowright, piano

Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649 (trans. Ralph Vaughan Williams) - Jonathan Plowright, piano

In dulci jubilo, BWV 729 (trans. Lord Berners) - Jonathan Plowright, piano