Dutch cellist Pieter Wispelwey grapples with the mysteries of Bach's Suite No. 4 for solo cello, and Marcel Ponseele directs the composer's Cantata No. 32 on The Bach Hour.

On the program:

Cantata BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen (translation) - Caroline Weynants, soprano; Patrick van Goethem, countertenor; Il Gardelino, Marcel Ponseele, director

Suite No. 4 in E-flat for solo cello, BWV 1010 - Pieter Wispelwey, cello