Bach's Musical Jewels, Forged from Chorale Gold

On the program:

Cantata BWV 59: III. Komm, Heiliger Geist, Herre Gott - Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, Ton Koopman, conductor

Sonata for Solo Violin in C, BWV 1005 - Alina Ibragimova, violin

Chorale Prelude: Komm, Heiliger Geist, BWV 651 - Craig F. Humber, organ (Silbermann organ at St. Peter's Church, Freiberg) (for information on the 2007 organ restoration, visit St. Peter's online)

Cantata BWV 172 Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! (translation) - Barbara Schlick, soprano; Kai Wessel, alto; Christoph Pregardien, tenor; Klaus Mertens, bass; Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, Ton Koopman, conductor