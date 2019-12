The Gentle Celebration of a Name in Part 4 of Bach's Christmas Oratorio

Nikolaus Harnoncourt leads Concentus Musicus of Vienna and the Arnold Schoenberg Choir in the peacefully radiant fourth cantata of Bach's seasonal masterpiece.

On the program:

Aria Variata 'alla Maniera Italiana' BWV 989 - Angela Hewitt, piano

Christmas Oratorio, BWV 248, Part IV (translation) - Christine Schäfer, soprano; Bernarda Fink, alto; Werner Güra, tenor (Evangelist); Gerald Finley, bass; Arnold Schoenberg Choir and Concentus Musicus of Vienna, Nikolaus Harnoncourt, conductor

Concerto in D minor, BWV 1059 - Erik Bosgraaf, recorder; Ensemble Cordevento