Sunday, February 10, 2019

7:00 PM

On the program:

GOUNOD Le Médecin malgré lui

Stephen Salters: Sganarelle

Piotr Buszewski: Leandre

Tascha Anderson: Jacqueline

James Demier: Geronte

Stefan Barner: Lucas

Ryne Cherry: Valere

Whitney Robinson: Martine

Kristen Watson: Lucinde

Gil Rose, conductor

Daniel Pelzig, director

recorded on November 11, 2018 at the Huntington Avenue Theatre

This concert is not available on demand

