Saturday, July 29th, 2023

8:00 PM

Mezzo-soprano Isabel Leonard sings Les Nuits d’été (Summer Nights) with the BSO and conductor Dima Slobodeniouk in an impressionistic exploration that also includes music by Messiaen, Ravel, and Agata Zubel.

Dima Slobodeniouk, conductor

Isabel Leonard, mezzo-soprano

MESSIAEN Les Offrandes oublieés

BERLIOZ Les Nuits d’été

Agata ZUBEL In the Shade of an Unshed Tear

RAVEL Daphnis et Chloé, Suite No. 2