The Boston Symphony Orchestra

Okisawa’s BSO Debut and Tribute to Seiji Ozawa

Published November 8, 2025 at 8:00 PM EST
Conductor Nodoka Okisawa and violinist Midori
Felix Broede: Okisawa; Timothy Greenfield-Sanders: Midori
Conductor Nodoka Okisawa and violinist Midori

Saturday, November 8, 2025
8:00 PM

Japanese conductor Nodoka Okisawa, a protégée of former BSO Music Director Seiji Ozawa, makes her BSO debut with Dvořák’s Seventh Symphony and Takemitsu’s Requiem for strings, a work Stravinsky hailed as a masterpiece. The Ozawa tribute continues with Midori, a longtime Ozawa collaborator, as soloist in Dvořák’s Violin Concerto.

Nodoka Okisawa, conductor
Midori, violin

Tōru TAKEMITSU Requiem for strings
Antonín DVOŘÁK Violin Concerto
DVOŘÁK Symphony No. 7

Learn more about the Boston Symphony Orchestra's 2025-2026 season on their site.

