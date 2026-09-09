Lisiecki Plays Mendelssohn with Rachid and the BSO
Saturday, November 21, 2026
8:00 PM
Conductor Samy Rachid returns to Symphony Hall for a program of German Romantic masterworks, including the Overture from Carl Maria von Weber’s opera Oberon, or The Elf-King’s Oath, Robert Schumann’s Symphony No. 1, Spring, and Felix Mendelssohn’s elegantly dazzling Piano Concerto No. 1, featuring acclaimed Polish pianist Jan Lisiecki.
Samy Rachid, conductor
Jan Lisiecki, piano
Carl Maria von WEBER Overture to “Oberon”
Felix MENDELSSOHN Piano Concerto No. 1
Robert SCHUMANN Symphony No. 1, Spring
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