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The Boston Symphony Orchestra

Lisiecki Plays Mendelssohn with Rachid and the BSO

Published November 21, 2026 at 8:00 PM EST
Jan Lisiecki and Samy Rachid
Zamoyski Studio: Lisiecki; Robert Torres: Rachid
Jan Lisiecki and Samy Rachid

Saturday, November 21, 2026
8:00 PM

Conductor Samy Rachid returns to Symphony Hall for a program of German Romantic masterworks, including the Overture from Carl Maria von Weber’s opera Oberon, or The Elf-King’s Oath, Robert Schumann’s Symphony No. 1, Spring, and Felix Mendelssohn’s elegantly dazzling Piano Concerto No. 1, featuring acclaimed Polish pianist Jan Lisiecki.

Samy Rachid, conductor 
Jan Lisiecki, piano 

Carl Maria von WEBER Overture to “Oberon”
Felix MENDELSSOHN Piano Concerto No. 1
Robert SCHUMANN Symphony No. 1, Spring

Learn more about the Boston Symphony Orchestra's 2026-2027 season on their site.

Tags
The Boston Symphony Orchestra Jan LisieckiSamy RachidFelix MendelssohnCarl Maria von WeberRobert Schumann