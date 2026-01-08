© 2026
Classical 99.5 | Classical Radio Boston
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
The Boston Symphony Orchestra

Boreyko Conducts Scriabin, Rimsky-Korsakov, and Prokofiev, with Kissin

Published April 25, 2026 at 8:00 PM EDT
Pianist Evgeny Kissin and conductor Andrey Boreyko
Mascia Sergievskaia: Kissin; Michał Zagórny: Boreyko
Pianist Evgeny Kissin and conductor Andrey Boreyko

Saturday, April 25, 2026
8:00 PM

In his first appearance with the BSO since 2015, star pianist Evgeny Kissin plays a trio of Russian piano concertos by Scriabin, Rimsky-Korsakov, and Prokofiev, alongside conductor Andrey Boreyko.

Andrey Boreyko, conductor
Evgeny Kissin, piano

Nikolai RIMSKY-KORSAKOV Russian Easter Festival Overture
W. A. MOZART Piano Concerto No. 12 in A, K. 414
Anatoly LIADOV Baba Yaga
LIADOV The Enchanted Lake
LIADOV Kikimora
Alexander SCRIABIN Piano Concerto

Learn more about the Boston Symphony Orchestra's 2025-2026 season on their site.

Tags
The Boston Symphony Orchestra Nikolai Rimsky-KorsakovAndrey BoreykoEvgeny KissinWolfgang Amadeus MozartAnatoly LiadovAlexander ScriabinBoston Symphony Orchestra