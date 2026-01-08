Boreyko Conducts Scriabin, Rimsky-Korsakov, and Prokofiev, with Kissin
Saturday, April 25, 2026
8:00 PM
In his first appearance with the BSO since 2015, star pianist Evgeny Kissin plays a trio of Russian piano concertos by Scriabin, Rimsky-Korsakov, and Prokofiev, alongside conductor Andrey Boreyko.
Andrey Boreyko, conductor
Evgeny Kissin, piano
Nikolai RIMSKY-KORSAKOV Russian Easter Festival Overture
W. A. MOZART Piano Concerto No. 12 in A, K. 414
Anatoly LIADOV Baba Yaga
LIADOV The Enchanted Lake
LIADOV Kikimora
Alexander SCRIABIN Piano Concerto
