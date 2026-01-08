Mao Fujita’s BSO Debut
Saturday, April 4, 2026
8:00 PM
Andris Nelsons and the BSO welcome Tokyo-born rising star Mao Fujita as the soloist in Mozart’s lively and delightful Piano Concerto No. 21. The program also includes the U.S. premiere of Outi Tarkiainen’s Day Night Day, a BSO co-commission inspired by traditional melodies from the composer’s native Lapland, and Sibelius’s rarely heard Symphony No. 1.
Andris Nelsons, conductor
Mao Fujita, piano
Outi TARKIAINEN Day Night Day (American premiere; BSO co-commission)
W.A. MOZART Piano Concerto No. 21 in C, K.467
Jean SIBELIUS Symphony No. 1
