The Boston Symphony Orchestra

Mao Fujita’s BSO Debut

Published April 4, 2026 at 8:00 PM EDT
Mao Fujita, in all red.
Dovile Sermokas
Mao Fujita

Saturday, April 4, 2026
8:00 PM

Andris Nelsons and the BSO welcome Tokyo-born rising star Mao Fujita as the soloist in Mozart’s lively and delightful Piano Concerto No. 21. The program also includes the U.S. premiere of Outi Tarkiainen’s Day Night Day, a BSO co-commission inspired by traditional melodies from the composer’s native Lapland, and Sibelius’s rarely heard Symphony No. 1.

Andris Nelsons, conductor
Mao Fujita, piano

Outi TARKIAINEN Day Night Day (American premiere; BSO co-commission)
W.A. MOZART Piano Concerto No. 21 in C, K.467
Jean SIBELIUS Symphony No. 1

Learn more about the Boston Symphony Orchestra's 2025-2026 season on their site.

Mao Fujita, Andris Nelsons, Boston Symphony Orchestra, Outi Tarkiainen, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius