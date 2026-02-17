© 2026
Classical 99.5 | Classical Radio Boston
In Concert

The Danish String Quartet, with Vivo Performing Arts

Published March 1, 2026 at 7:00 PM EST
The Danish String Quartet
Michael Weintrob
/
Copyright: MICHAELWEINTROB2023
The Danish String Quartet

Sunday, March 1, 2026
7:00 PM

On WCRB In Concert with Vivo Performing Arts, the Danish String Quartet performs Haydn, Britten, and traditional Nordic folk tunes.

The Danish String Quartet
Rune Tonsgaard Sørensen, violin
Frederik Øland, violin
Asbjørn Nørgaard, viola
Fredrik Schøyen Sjölin, cello

Joseph HAYDN String Quartet in G minor, Op. 20, No. 3 Hob.III:33
Benjamin BRITTEN Three Divertimenti for String Quartet
Trad., Arr. Danish String Quartet: Nordic Folk Tunes

Learn more about the Danish String Quartet.

Learn more about Vivo Performing Arts's current season.

In Concert Danish String QuartetJoseph HaydnBenjamin BrittenFolk