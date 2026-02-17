The Danish String Quartet, with Vivo Performing Arts
Sunday, March 1, 2026
7:00 PM
On WCRB In Concert with Vivo Performing Arts, the Danish String Quartet performs Haydn, Britten, and traditional Nordic folk tunes.
The Danish String Quartet
Rune Tonsgaard Sørensen, violin
Frederik Øland, violin
Asbjørn Nørgaard, viola
Fredrik Schøyen Sjölin, cello
Joseph HAYDN String Quartet in G minor, Op. 20, No. 3 Hob.III:33
Benjamin BRITTEN Three Divertimenti for String Quartet
Trad., Arr. Danish String Quartet: Nordic Folk Tunes
