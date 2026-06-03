In Concert with the Cape Cod Chamber Music Festival
Sunday, June 14, 2026
7:00 PM
On WCRB In Concert with the Cape Cod Chamber Music Festival, enjoy a collection of shows from CCCMF's 2025 season.
Claude DEBUSSY Sonata in G Minor for Violin and Piano, L. 140
Steven Beck, piano
Jennifer Frautschi, violin
Jon Manasse, clarinet
Franz SCHUBERT String Quartet No. 13 in A Minor, D. 804 “Rosamunde”
Parker Quartet
Daniel Chong, violin
Ken Hamao, violin
Jessica Bodner, viola
Kee-Hyun Kim, cello
John NOVACEK Two Rags for Violin, Clarinet and Piano
Steven Beck, piano
Jennifer Frautschi, violin
Jon Manasse, clarinet
J. S. BACH Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043, arr. for two clarinets and string quintet
Kobi Malkin, violin
Grace Park, violin
Phillip Ying, viola
Brook Speltz, cello
Pawel Knapik, bass
Jon Manasse, clarinet
Alec Manasse, clarinet
Ernst von DOHNÁNYI SSextet in C Major for Piano, Clarinet, Horn and String Trio, Opus 37
Steven Beck, piano
Jennifer Frautschi, violin
Rebecca Young, viola
Inbal Segev, cello
Jon Manasse, clarinet
Kevin Newton, horn
This broadcast was recorded from August 11th to the 22nd, 2025 at the First Congregational Churches of Chatham and Wellfleet, MA.