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In Concert

In Concert with the Cape Cod Chamber Music Festival

Published June 14, 2026 at 7:00 PM EDT
Craigville Beach in Barnstable, MA.
Alyssa Ruggieri
/
Unsplash
Craigville Beach in Barnstable, MA.

Sunday, June 14, 2026
7:00 PM

On WCRB In Concert with the Cape Cod Chamber Music Festival, enjoy a collection of shows from CCCMF's 2025 season.

Claude DEBUSSY Sonata in G Minor for Violin and Piano, L. 140

Steven Beck, piano
Jennifer Frautschi, violin
Jon Manasse, clarinet

Franz SCHUBERT String Quartet No. 13 in A Minor, D. 804 “Rosamunde”

Parker Quartet
Daniel Chong, violin
Ken Hamao, violin
Jessica Bodner, viola
Kee-Hyun Kim, cello

John NOVACEK Two Rags for Violin, Clarinet and Piano

Steven Beck, piano
Jennifer Frautschi, violin
Jon Manasse, clarinet

J. S. BACH Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043, arr. for two clarinets and string quintet

Kobi Malkin, violin
Grace Park, violin
Phillip Ying, viola
Brook Speltz, cello
Pawel Knapik, bass
Jon Manasse, clarinet
Alec Manasse, clarinet

Ernst von DOHNÁNYI SSextet in C Major for Piano, Clarinet, Horn and String Trio, Opus 37

Steven Beck, piano
Jennifer Frautschi, violin
Rebecca Young, viola
Inbal Segev, cello
Jon Manasse, clarinet
Kevin Newton, horn

This broadcast was recorded from August 11th to the 22nd, 2025 at the First Congregational Churches of Chatham and Wellfleet, MA.

Tags
In Concert Johann Sebastian BachFranz SchubertClaude DebussyParker QuartetErnst von Dohnányi Cape Cod Chamber Music Festival