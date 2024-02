Bach's Double, with Violinist Anne Akiko Meyers

On the program:

Brandenburg Concerto No. 2 in F, BWV 1047 - Maurice Andre, trumpet; Janos Rolla, violin; Maxence Larrieu, flute; Bernard Schenkel, oboe; Franz Liszt Chamber Orchestra

Cantata BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (translation) - Regine Jurda, alto; Maximilian Kiener, tenor; Franz Schlecht, bass; Arcis-Vocalisten Munich and L'Arpa Festante Baroque Orchestra, Thomas Gropper, conductor

Violin Concerto No. 1 in A minor, BWV 1041: III. Allegro assai - Anne Akiko Meyers, violin; English Chamber Orchestra, Steven Mercurio, conductor

Concerto in D minor for Two Violins, BWV 1043 - Anne Akiko Meyers, violin 1 & 2; English Chamber Orchestra, Steven Mercurio, conductor