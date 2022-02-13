Ólafsson and Bach, Co-Creators
On The Bach Hour, Icelandic pianist Víkingur Ólafsson brings a spirit of collaborative creation to the composer's Aria and Variations in the Italian Manner, and Christoph Spering leads the Cantata No. 14.
On the program:
Chorale Prelude on Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 - Víkingur Ólafsson, piano
Cantata BWV 14 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (translation) - Lydia Teuscher, soprano; Daniel Johannsen, tenor; Daniel Ochoa, bass; Chorus Musicis Cologne and Das Neue Orchester, Christoph Spering, conductor
Aria variata (alla maniera Italiana), BWV 989 - Víkingur Ólafsson, piano
Brandenburg Concerto No. 6 in B-flat, BWV 1051 - Apollo's Fire, Jeanette Sorrell, director