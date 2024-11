Concerto Italiano, Alessandrini, and Bach

On the program:

Sonata No. 3, BWV 1005: II. Fugue, and III. Largo (orig. for solo violin) - Jakob Lindberg, lute

Missa Brevis in F, BWV 233 (translation) - Cantus Cölln, Konrad Junghänel

Partita for traverso, strings, and continuo (after BWV 1016, 828, 1069, 825, 815, and 817) - Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, director