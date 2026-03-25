The Boston Symphony Orchestra

Fleming and Hampson Sing “Nixon in China” at Tanglewood

Published July 17, 2026 at 8:00 PM EDT
Baritone Thomas Hampson and soprano Renée Fleming
In a concert led by Music Director Andris Nelsons, soprano Renée Fleming and baritone Thomas Hampson, two of the greatest American voices of their generation, inhabit characters from John Adams’s groundbreaking 1987 opera Nixon in China. The program also includes Meditations on Grace by BSO Composer Chair Carlos Simon and Samuel Barber’s rapturously melodic and technically frenetic Violin Concerto, with soloist Keila Wakao in her Tanglewood debut.

Andris Nelsons, conductor 
Keila Wakao, violin 
Renée Fleming, soprano 
Thomas Hampson, baritone 

Carlos SIMON Meditations on Grace
Samuel BARBER Violin Concerto
John ADAMS Excerpts from Nixon in China

For more information on Tanglewood concerts, visit the BSO box office.

