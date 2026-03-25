Hisaishi’s BSO Debut at Tanglewood!
Saturday, July 18, 2026
8:00 PM
Japanese composer, conductor, and pianist Joe Hisaishi – known for scoring Studio Ghibli films – makes his Boston Symphony Orchestra debut at Tanglewood, conducting his own compositions as well as Ravel’s Piano Concerto in G with soloist Jean-Yves Thibaudet.
Joe Hisaishi, conductor
Jean-Yves Thibaudet, piano
Joe HISAISHI Adagio for strings and harps
Maurice RAVEL Piano Concerto in G
HISAISHI DA·MA·SHI·E
HISAISHI Symphonic Suite from Princess Mononoke
For more information on Tanglewood concerts, visit the BSO box office.