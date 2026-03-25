© 2026
Classical 99.5 | Classical Radio Boston
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Support for CRB is provided by:
The Boston Symphony Orchestra

Hisaishi’s BSO Debut at Tanglewood!

Published July 18, 2026 at 8:00 PM EDT
Joe Hisaishi leans on an open piano and smiles.
Nick Rutter
Joe Hisaishi

Japanese composer, conductor, and pianist Joe Hisaishi – known for scoring Studio Ghibli films – makes his Boston Symphony Orchestra debut at Tanglewood, conducting his own compositions as well as Ravel’s Piano Concerto in G with soloist Jean-Yves Thibaudet.

Joe Hisaishi, conductor 
Jean-Yves Thibaudet, piano 

Joe HISAISHI Adagio for strings and harps
Maurice RAVEL Piano Concerto in G
HISAISHI DA·MA·SHI·E
HISAISHI Symphonic Suite from Princess Mononoke

For more information on Tanglewood concerts, visit the BSO box office.

Tags
The Boston Symphony Orchestra Joe HisaishiJean-Yves ThibaudetTanglewoodBoston Symphony Orchestra