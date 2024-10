The Boston Camerata's "Gloria! An Italian Christmas"

Sunday, December 1, 2024

7:00 PM

On WCRB In Concert with The Boston Camerata, Artistic Director Anne Azéma leads a celebration of the holiday season with music from the Renaissance and early Baroque eras, ranging from sacred songs to instrumental fantasias and choral masterpieces.

Giovanni GABRIELI Toccata del XI Tono

Amante FRANZONI Canzon La Gonzaga

GREGORIAN Hodie Christus natus est

GABRIELI Hodie Christus natus est

ANONYMOUS La Mantovana

Salamone ROSSI Sonata in dialogo

Luca MARENZIO Qual mormorio soave

GREGORIAN Ave Maria

Adrien WILLAERT Ave Maria gratia plena

Isabella LEONARDA Ave Regina Coelorum

Claudio MONTEVERDI Laudate Dominum

Giacomo GASTOLDI Magnificat

Cipriano da RORE Angelus ad pastores (Ancor che col partire)

Giovanni BASSANO Angelus ad pastores (instrumental)

Matteo COFERATI Ecco bella regina

MONTEVERDI Salve Regina

GABRIELI O Magnum Mysterium

Giorgio MAINERIO Tedesca (instrumental)

GREGORIAN Magi Videntes Stellam

COFERATI Parton d'all Oriente

Giaches de WERT Vox in Rama

COFERATI Lieti Pastori

Andrea GABRIELI Angelus ad Pastores

COFERATI Dormi dormi Figlio dormi

MONTEVERDI Canticum Domino Canticum Novum

GASTOLDI A lieta vita

This performance was originally recorded on December 21, 2023 at First Church in Cambridge, MA.

See the program notes for this concert

Learn more about the Boston Camerata