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The Bach Hour
The Bach Hour

Life's Struggles - and a Way Through Them - in Bach's Cantata 177

Published June 25, 2026 at 8:55 PM EDT
Ton Koopman, wearing a white shirt and glasses, conducts music with his arms raised
Artists Management Company
Ton Koopman

On The Bach Hour, Ton Koopman leads Amsterdam Baroque in music that expresses the timeless theme of forgiveness of one's enemies as a route to contentment.

On the program:

Chorale Prelude: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 (arr. Busoni) - Simone Dinnerstein, piano

Cantata BWV 177 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (translation) - Sandrine Piau, soprano;  Bogna Bartosz, alto;  Christoph Pregardien, tenor;  Amsterdam Baroque Choir and Orchestra, Ton Koopman, director

Concerto in B-flat, BWV 1055 (arr. Wind) - Erik Bosgraaf, recorder;  Ensemble Cordevento

Prelude and Fugue in D, BWV 532 (arr. Respighi) - St. Louis Symphony Orchestra, Leonard Slatkin, conductor

Tags
The Bach Hour Johann Sebastian BachSimone DinnersteinAmsterdam Baroque Choir and OrchestraTon KoopmanErik BosgraafLeonard SlatkinSt. Louis Symphony Orchestra