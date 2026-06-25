Life's Struggles - and a Way Through Them - in Bach's Cantata 177
On The Bach Hour, Ton Koopman leads Amsterdam Baroque in music that expresses the timeless theme of forgiveness of one's enemies as a route to contentment.
On the program:
Chorale Prelude: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 (arr. Busoni) - Simone Dinnerstein, piano
Cantata BWV 177 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (translation) - Sandrine Piau, soprano; Bogna Bartosz, alto; Christoph Pregardien, tenor; Amsterdam Baroque Choir and Orchestra, Ton Koopman, director
Concerto in B-flat, BWV 1055 (arr. Wind) - Erik Bosgraaf, recorder; Ensemble Cordevento
Prelude and Fugue in D, BWV 532 (arr. Respighi) - St. Louis Symphony Orchestra, Leonard Slatkin, conductor