0:00
0:00
0:00 0:00
The Boston Symphony Orchestra

Marin Alsop, Ray Chen, and the Tanglewood Music Center Orchestra

Published August 16, 2026 at 7:00 PM EDT
Violinist Ray Chen and conductor Marin Alsop
Violinist Ray Chen and conductor Marin Alsop

Tanglewood Music Center alum Marin Alsop leads the TMCO in Bruch’s First Violin Concerto, with soloist Ray Chen making his Tanglewood debut, as well as Anna Clyne’s Masquerade and Mahler’s Symphony No. 5.

Tanglewood Music Center Orchestra 
Marin Alsop, conductor 
Ray Chen, violin 

Anna CLYNE Masquerade
Max BRUCH Violin Concerto No. 1
Gustav MAHLER Symphony No. 5

For more information on Tanglewood concerts, visit the BSO box office.

