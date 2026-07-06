Tanglewood 2026 Broadcast Schedule
Hear Boston Symphony Orchestra broadcasts from Tanglewood on CRB Classical 99.5 and NEPM Classical on the radio and online Fridays and Saturdays at 8pm, and Sundays at 7pm. The GBH Music and WCRB Tanglewood broadcasts are also available on WMNR and WAMC (please check their respective broadcast schedules for dates and times).
Friday, July 10, 8 pm: Seong-Jin Cho, the BSO, and Opening Weekend
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Seong-Jin Cho, piano
ALL-TCHAIKOVSKY program
Piano Concerto No. 1
Selections from Swan Lake
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Saturday, July 11, 8 pm: Mozart and Mahler with the BSO at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Emanuel Ax, piano
Erin Morley, soprano
MOZART Piano Concerto No. 25, K.503
MAHLER Symphony No. 4
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Sunday, July 12, 7 pm: Luisi Conducts Brahms and Chopin, with Eric Lu
Boston Symphony Orchestra
Fabio Luisi, conductor
Eric Lu, piano
Sophia JANI What do flowers do at night?
CHOPIN Piano Concerto No. 2
BRAHMS Symphony No. 2
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Friday, July 17, 8 pm: Orozco-Estrada Conducts Dvořák’s “New World” at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Andrés Orozco-Estrada, conductor
Joshua Bell, violin
LALO Symphonie espagnole
DVOŘÁK Symphony No. 9, From the New World
Recorded on Aug. 8, 2025
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Saturday, July 18, 8 pm: Hisaishi’s BSO Debut at Tanglewood!
Boston Symphony Orchestra
Joe Hisaishi, conductor
Jean-Yves Thibaudet, piano
Joe HISAISHI Adagio for strings and harps
RAVEL Piano Concerto in G
Joe HISAISHI DA·MA·SHI·E
Joe HISAISHI Symphonic Suite from Princess Mononoke
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Sunday, July 19, 7 pm: Trifonov, the BSO, and Shostakovich at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Daniil Trifonov, piano
Thomas Rolfs, trumpet
HAYDN Symphony No. 22, The Philosopher
SHOSTAKOVICH Piano Concerto No. 1
BEETHOVEN Symphony No. 2
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Friday, July 24, 8 pm: Mozart and Tchaikovsky, Part 1: Augustin Hadelich
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Augustin Hadelich, violin
MOZART Violin Concerto No. 5
TCHAIKOVSKY Symphony No. 3, Polish
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Saturday, July 25, 8 pm: Mozart and Tchaikovsky, Part 2: Paul Lewis
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Paul Lewis, piano
MOZART Piano Concerto No. 27, K.595
TCHAIKOVSKY Symphony No. 4
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Sunday, July 26, 7 pm: Mozart and Tchaikovsky, Part 3: Himari
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Himari, violin
Outi TARKIAINEN Day Night Day
MOZART Violin Concerto No. 1
TCHAIKOVSKY Symphony No. 5
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Friday, July 31, 8 pm: Beethoven’s “Emperor” with Bronfman and Salonen
Boston Symphony Orchestra
Esa-Pekka Salonen, conductor
Yefim Bronfman, piano
WAGNER Prelude and Liebestod from Tristan and Isolde
SIBELIUS Symphony No. 7
BEETHOVEN Piano Concerto No. 5, Emperor
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Saturday, August 1, 8 pm: Mozart’s “The Marriage of Figaro” at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Hanna-Elisabeth Müller, soprano (Countess)
Ying Fang, soprano (Susanna)
Eden Bartholomew, soprano (Barbarina)
Emily D'Angelo, mezzo-soprano (Cherubino)
Susan Graham, mezzo-soprano (Marcellina)
Joshua Sanders, tenor (Don Curzio)
Rodell Rosel, tenor (Don Basilio)
Joshua Hopkins, baritone (Count)
Michael Sumuel, baritone (Figaro)
Patrick Carfizzi, baritone (Doctor Bartolo)
Tanglewood Music Center Vocal Fellows
MOZART The Marriage of Figaro
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Sunday, August 2, 7 pm: Joshua Bell and Bruch’s “Scottish Fantasy,” at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Joshua Bell, violin
Program to include
BRUCH Scottish Fantasy
SCHUMANN Symphony No. 3, Rhenish
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Friday, August 7, 8 pm: “We The People,” Part 1: Yo-Yo Ma and Renaud Capuçon perform Brahms
CURATED BY YO-YO MA
Boston Symphony Orchestra
Samy Rachid, conductor
Renaud Capuçon, violin
Yo-Yo Ma, cello and host
Berkshire Lyric
Jack Brown, conductor
FAURÉ Cantique de Jean Racine
BRAHMS (arr. ATTERBERG) String Sextet No. 2 in G, Op. 36
BRAHMS Double Concerto for violin, cello, and orchestra
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Saturday, August 8, 8 pm: “We The People,” Part 2: Yo-Yo Ma, Aoife O’Donovan, and Jennifer Kreisberg
CURATED BY YO-YO MA
Boston Symphony Orchestra
Teddy Abrams, conductor
Yo-Yo Ma, cello
Aoife O'Donovan and Jennifer Kreisberg, vocalists
In this special program, Yo-Yo Ma explores the many voices of American music — how our musical heritage reflects the triumphs, tragedies, and vitality of our country.
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Sunday, August 9, 7 pm: “We The People,” Part 3: Yo-Yo Ma, the BSO, and Voices of Our Time at Tanglewood
CURATED BY YO-YO MA
Boston Symphony Orchestra
Anna Handler and Samy Rachid, conductors
Yo-Yo Ma, cello (Tavener)
Karen Ouzounian, cello (Kalhor)
Christine Lee, cello (Golijov)
Kayhan Kalhor, kamanche
Arooj Aftab, vocalist
Boston University Tanglewood Institute Chorus
TAVENER Mahámátar, for cello, voice, chorus, and orchestra
Kayhan KALHOR Venus in the Mirror, for kamanche, cello, and orchestra Osvaldo GOLIJOV Azul, for cello and orchestra
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Friday, August 14, 8 pm: Handler Conducts “Appalachian Spring,” at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Anna Handler, conductor
Christopher ROUNTREE For Martha (Variations on a Theme of Leonard Bernstein)
COPLAND Appalachian Spring
BEETHOVEN Symphony No. 7
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Saturday, August 15, 8 pm: John Williams Film Night Maestro of the Movies: A Tribute to John Williams
Boston Pops Orchestra
Keith Lockhart, conductor
Join the Boston Pops for the ultimate concert celebration of John Williams, the man who truly has composed the soundtrack to our lives.
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Sunday, August 16, 7 pm: Marin Alsop, Ray Chen, and the Tanglewood Music Center Orchestra
Tanglewood Music Center Orchestra
Marin Alsop, conductor
Ray Chen, violin
Anna CLYNE Masquerade
BRUCH Violin Concerto
MAHLER Symphony No. 5
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Friday, August 21, 8 pm: Fleming and Hampson Sing “Nixon in China” at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons, conductor
Keila Wakao, violin
Renée Fleming, soprano
Thomas Hampson, baritone
Carlos SIMON Meditations on Grace
BARBER Violin Concerto
John ADAMS Excerpts from Nixon in China
To be recorded on July 17, 2026
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Saturday, August 22, 8 pm: Randall Goosby’s Tanglewood Debut!
Boston Symphony Orchestra
Thomas Wilkins, conductor
Randall Goosby, violin
Edward Njuguna, boy soprano
Tanglewood Festival Chorus
BERNSTEIN Chichester Psalms
PRICE Violin Concerto No. 2
DVOŘÁK Symphony No. 8
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Sunday, August 23, 7 pm: The BSO and Beethoven’s “Ode to Joy” at Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Gustavo Gimeno, conductor Tanglewood Festival Chorus
Mané Galoyan, soprano
Zoie Reams, mezzo-soprano
Soloman Howard, bass
Work for unaccompanied chorus
BEETHOVEN Symphony No. 9